  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Komentarji

    Kitajski avtomobili na poti v naše garaže

    Kitajska konkurenca je neizprosna, Kitajci ta hip Evropo preplavljajo s svojimi električnimi avtomobili.
    FOTO: Greg Baker Afp
    Galerija
    FOTO: Greg Baker Afp
    Janez Tomažič
    17. 9. 2025 | 08:52
    17. 9. 2025 | 08:54
    2:50
    A+A-

    Nemška multinacionalka Bosch je napovedala, da bo precej zmanjšala število zaposlenih in izvedla veliko drugih ukrepov, ki bodo omogočili, da bo ta poslovni gigant pripravljen na izzive, ki prihajajo. To je že drugi v vrsti ukrepov ​– spomnimo, pred nekaj meseci so se odločili, da svojo izpostavljenost do avtomobilske industrije zmanjšajo in kupijo program toplotnih črpalk, za ta namen pa so se – sicer kot finančno konservativno podjetje – odločili za zadolževanje. Namen je jasen, usmeriti prihodnost podjetja stran od avtomobilske industrije.

    Bosch in druga nemška podjetja so pomemben kupec slovenskih avtomobilskih dobaviteljev. Za večino teh je bilo lani zelo težko leto, nekatera (Mahle) so se odločila za agresivnejše prestrukturiranje, druga so se odločila za bolj umirjen, a vseeno strog pristop k zmanjševanju števila zaposlenih, za nadzor pri stroških in druge ukrepe. Položaj podjetij, ki delajo za avtomobilsko industrijo, je različen. Nekateri so popolnoma izpostavljeni avtomobilski industriji, drugi manj, ker so šli v diverzifikacijo. Finančna trdnost podjetij se razlikuje, v težkem položaju so tista, v katerih bo poleg poslovnega prestrukturiranja (Unior), ki ni poceni, potrebno še finančno prestrukturiranje.

    Razlog za dejavnosti, ki potekajo, so jasni. Kitajska konkurenca je neizprosna, Kitajci ta hip Evropo preplavljajo s svojimi električnimi avtomobili. Večino uvozijo, nekatere pa bodo sestavljali v Evropi. Več kot je električnih avtomobilov, manj je prostora za podjetja, ki delajo komponente za avtomobile z notranjim zgorevanjem. Pri tem so zelo agresivni, slovenski distributerji se ponujajo, da bi bili distributerji in prodajalci za znamke, ki so popolnoma neznane, a z velikimi ambicijami in prodajnimi pričakovanji. Slovenci do zdaj niso kazali posebnega navdušenja nad električnimi avtomobili, zanimivo pa bo opazovati, ali bomo kupovali kitajske novince. Kitajski avtomobili niso grdi, samo navaditi se bo treba, da so električni. Ključ bodo cene. Z nizkimi cenami bodo Slovenci zelo hitro pozabili na desetletja trajajočo ljubezen do nemških avtomobilov in nemške tehnike. Kitajska tehnika je namreč vrhunska.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska napoved

    Umar občutno znižal napoved letošnje gospodarske rasti na 0,8 odstotka

    Ključni razlog za upočasnitev rasti je upad aktivnosti v izvoznem sektorju, predvsem v prvi polovici leta.
    Nejc Gole 11. 9. 2025 | 13:07
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Popuščanje Kitajski ne bo pomagalo Indiji v boju proti Trumpu

    Izkušnje kažejo, da je veliko bolj verjetno, da bo Kitajska izkoristila kakršno koli indijsko šibkost, kakor da bi delovala kot zanesljiva partnerica.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Nemški problem

    Dražja energija, ki je posledica zapiranja nukleark in višjih cen zaradi ukrajinske vojne, ni edini krivec za padec nemške konkurenčnosti.
    Jure Stojan 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Motnje hranjenja

    Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

    Vse več posameznikov zboleva za novimi oblikami motenj hranjenja. Še posebej velik porast so opazili pri moških.
    Manca Jagodic 16. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Po dirki kariere bela majica z Izraelci noče več imeti opravka

    Prireditelji Vuelte so odgovornost za ukrepanje preložili na ramena mednarodne zveze. Medtem je Matthew Riccitello objavil, da odhaja k ekipi Decathlon.
    Nejc Grilc 16. 9. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    SONČNA ENERGIJA

    Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    avtomobilska industrijaKitajskaelektrični avtomobili

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Farmacevt

    Novo Nordisk po revoluciji v hujšanju želi razviti zdravila za nespečnost

    Podjetje pričakuje tudi rezultate poskusa semaglutida pri Alzheimerjevi bolezni.
    17. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Malaga

    Mesto, kjer sta se po ulicah nekoč podila Picasso in Banderas

    Potepali smo se po starem mestnem jedru in obali Malage, privlačnega andaluzijskega mesta s pečatom slavnega slikarja.
    Rok Tamše 17. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Napoved

    Bosch napovedal nove obsežne varčevalne ukrepe

    Najnovejši cilj je znižati stroške v avtomobilski diviziji za 2,5 milijarde evrov na leto do leta 2030.
    17. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v Ruandi

    Dirkati s Pogačarjem je najlepše, morda ga čaka Tratnikova vloga

    Pred svetovnim prvenstvom v Ruandi je Domen Novak razkril, kako se pripravlja na posebno dirko v Afriki, kjer bo Tadej Pogačar branil mavrično majico.
    Nejc Grilc 17. 9. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Kitajski avtomobili na poti v naše garaže

    Kitajska konkurenca je neizprosna, Kitajci ta hip Evropo preplavljajo s svojimi električnimi avtomobili.
    Janez Tomažič 17. 9. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Napoved

    Bosch napovedal nove obsežne varčevalne ukrepe

    Najnovejši cilj je znižati stroške v avtomobilski diviziji za 2,5 milijarde evrov na leto do leta 2030.
    17. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v Ruandi

    Dirkati s Pogačarjem je najlepše, morda ga čaka Tratnikova vloga

    Pred svetovnim prvenstvom v Ruandi je Domen Novak razkril, kako se pripravlja na posebno dirko v Afriki, kjer bo Tadej Pogačar branil mavrično majico.
    Nejc Grilc 17. 9. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Kitajski avtomobili na poti v naše garaže

    Kitajska konkurenca je neizprosna, Kitajci ta hip Evropo preplavljajo s svojimi električnimi avtomobili.
    Janez Tomažič 17. 9. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo