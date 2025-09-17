Kitajski avtomobili na poti v naše garaže

Nemška multinacionalka Bosch je napovedala, da bo precej zmanjšala število zaposlenih in izvedla veliko drugih ukrepov, ki bodo omogočili, da bo ta poslovni gigant pripravljen na izzive, ki prihajajo. To je že drugi v vrsti ukrepov ​– spomnimo, pred nekaj meseci so se odločili, da svojo izpostavljenost do avtomobilske industrije zmanjšajo in kupijo program toplotnih črpalk, za ta namen pa so se – sicer kot finančno konservativno podjetje – odločili za zadolževanje. Namen je jasen, usmeriti prihodnost podjetja stran od avtomobilske industrije.

Bosch in druga nemška podjetja so pomemben kupec slovenskih avtomobilskih dobaviteljev. Za večino teh je bilo lani zelo težko leto, nekatera (Mahle) so se odločila za agresivnejše prestrukturiranje, druga so se odločila za bolj umirjen, a vseeno strog pristop k zmanjševanju števila zaposlenih, za nadzor pri stroških in druge ukrepe. Položaj podjetij, ki delajo za avtomobilsko industrijo, je različen. Nekateri so popolnoma izpostavljeni avtomobilski industriji, drugi manj, ker so šli v diverzifikacijo. Finančna trdnost podjetij se razlikuje, v težkem položaju so tista, v katerih bo poleg poslovnega prestrukturiranja (Unior), ki ni poceni, potrebno še finančno prestrukturiranje.

Razlog za dejavnosti, ki potekajo, so jasni. Kitajska konkurenca je neizprosna, Kitajci ta hip Evropo preplavljajo s svojimi električnimi avtomobili. Večino uvozijo, nekatere pa bodo sestavljali v Evropi. Več kot je električnih avtomobilov, manj je prostora za podjetja, ki delajo komponente za avtomobile z notranjim zgorevanjem. Pri tem so zelo agresivni, slovenski distributerji se ponujajo, da bi bili distributerji in prodajalci za znamke, ki so popolnoma neznane, a z velikimi ambicijami in prodajnimi pričakovanji. Slovenci do zdaj niso kazali posebnega navdušenja nad električnimi avtomobili, zanimivo pa bo opazovati, ali bomo kupovali kitajske novince. Kitajski avtomobili niso grdi, samo navaditi se bo treba, da so električni. Ključ bodo cene. Z nizkimi cenami bodo Slovenci zelo hitro pozabili na desetletja trajajočo ljubezen do nemških avtomobilov in nemške tehnike. Kitajska tehnika je namreč vrhunska.