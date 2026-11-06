Kje je doma mladost?

V najstarejši slovenski občini Osilnici (po povprečni starosti prebivalstva) so hiše poceni, stroški nizki, novorojencem namenijo tisoč evrov, osnovnošolcem plačujejo potrebščine in avtobusni prevoz, uredili so novi igrišči. V četrti najstarejši občini, Kranjski Gori, ob rojstvu namenijo še sto evrov več, sofinancirajo vrtec, plačujejo šolsko malico, šolo v naravi in plesni tečaj, letne smučarske vozovnice ... Da bi spodbudili mlade prevzemnike, da ostanejo na kmetijah, so močno povečali sredstva, namenjena kmetijstvu, ki jih – kot prva in edina občina – namenjajo tudi plačilu socialnih prispevkov za kmete in njihove družinske člane. Nasprotno pa v treh »najmlajših« občinah – Gorenji vasi - Poljane, Škocjanu na Dolenjskem in Komendi – ne izpostavljajo takšnih spodbud. Župani naštevajo ...