Kje je zlata sredina

Poziv civilne iniciative Dovolj.je je po odstopu nadškofa Stanislava Zoreta in predstojnika lazaristov Tomaža Mavriča sam po sebi videti radikalen in mejen. Videti je tudi, kot da sta se dve strani, ki sta se postavili v razmerje prek žrtev spolnih zlorab v Cerkvi, vkopali vsaka v svoj prav in da ni več veliko možnosti za kak dialog. Zgodovina dogajanja in izkušnje so naredili svoje. Toda pravo vprašanje je, ali gre res le za to?Bipolarnost v razmerju med uradno slovensko Cerkvijo in »civilno javnostjo« je prav na področju spolnih zlorab duhovnikov pravzaprav težko razumljiva. Zdi se, da se vzpostavlja zaradi dveh različnih ...