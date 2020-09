Ključen bo prihodnji proračun

Rebalans proračuna za letos teče parlamentarni krog, danes sta se denimo sestala odbora za gospodarstvo in kulturo, vendar gre bolj za tehnično opravilo. Izbruh koronavirusa je povzročil zmedo v javnih financah, prihodki so usahnili, odhodki pa eksplodirali, saj je država s protikoronskimi paketi pomagala prebivalstvu, pa tudi podjetjem. Tem so v okviru gospodarskega ministrstva dodali 140 milijonov evrov. Zdaj je treba dejansko stanje uskladiti z dokumentacijo.Preberite tudi: Podjetjem za pomoč ob posledicah epidemije 140 milijonovVsebinsko pomembnejši je proračun za leto 2021, ki ga mora vlada v državni zbor poslati do 1. oktobra, ...