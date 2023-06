Ko geopolitika stopi v prvi plan

Odpri galerijo

Povojna gospodarska ureditev sveta, zasnovana na jasnih pravilih in multilateralnih institucijah (Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Svetovna trgovinska organizacija itd.), je v zadnjem desetletju na resni preizkušnji v razmerah vse večjega tekmovanja med velesilama ZDA in Kitajsko in posledičnega globalnega strateškega ločevanja. Foto Xie Zhengyi Imagine China