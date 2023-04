Ko Golob strelja kozle

V nadaljevanju preberite:

Če je pred letom dni kdo pričakoval, da bo Slovenija po volitvah zaplula v politično mirnejše vode, se je očitno naivno zmotil. Do zdaj še nobena interpelacija zoper vlado ni bila uspešna in tudi pri sedanji ni pričakovati drugače. Je pa danes poskrbljeno za dodatni pritisk pred parlamentom z obinterpelacijskim zborovanjem Za Slovenijo in resnico.