Ko je delavec redka dobrina

Le desetletje je trajalo, da se večji del Evrope sprašuje, kje bo našel ustrezne kadre, da bo zapolnil na stotisoče delovnih mest, ki ostajajo kronično nezasedena. Nemčija, kjer je problem najbolj akuten, že nekaj let načrtno novači kader iz vzhodnoevropskih in balkanskih držav. Tudi ad hoc odprtje meja za begunce leta 2015 sodi v ta okvir. Po novem bodo olajšali tudi uvoz delavcev iz tretjih držav. Za tiste, ki hodijo s trebuhom za kruhom, je to več kot dobrodošla novica. Nemčija v državah izvora interesente pogosto že leta prej usmeri v učenje nemškega jezika, da novi delavci, ko se preselijo v Nemčijo, že poznajo ...