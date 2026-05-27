Ko je sto dni miru le še folklora

Nastaja četrta Janševa vlada, čakamo le še na kadrovski razrez. Tako ministrski kot na funkcije, ki jih zapolnjuje politika. Janez Janša se bo po številu vodenj vlade izenačil z Janezom Drnovškom . Gledano od zunaj se zdi, da bo ta vlada nekoliko drugačna od prejšnjih treh.

Pri sprejemanju odločitev se ni veliko spremenilo, te potekajo v zaprtem krogu, javnost o njih obveščajo prek družbenih omrežij. Se je pa zgodila sprememba pri hitrosti sprejemanja odločitev.

Načelno so vlade v nastajanju pripravile spremembo zakona o vladi, da so politično dogovorjeno število ministrstev uzakonile, opravljena so bila zaslišanja kandidatov za ministre, in to je bilo vse za začetno inkubacijsko dobo. Sledilo je sto dni, ko so si vsi oddahnili, opozicija je mirovala, vlada je lahko začela delati. Tokratna koalicija vlada že med sestavljanjem ekipe, vzporedno z vlado, ki opravlja tekoče posle.

Zakone so začeli vlagati takoj, ko se je v državnem zboru odprlo vložišče. Večina v državnem zboru je tako sprejela interventni zakon in zakon o prikritih grobiščih, odpira tudi zakon o reprezentativnosti sindikatov, lahko bi vložila zakon o instituciji Skok, ki se bo ukvarjala s pregonom korupcije, in podobno.

Zdi se, da željo v začetni evforiji sprejeti čim več ideoloških in populističnih tem ter tudi ključne zadeve, ki bodo zaznamovale novo vlado. Glede na predvolilno razpravo je korpus zakonodaje za uspešno Slovenijo (to je slogan koalicijske pogodbe) pripravljen in bi ga lahko vložili zelo hitro, verjetno še pred poletjem.

Ker gre pri četrti Janševi vladi za homogeno, desno vlado, lahko pričakujemo, da bo trajala. To lahko sklepamo tudi iz nekoliko počasnejšega sestavljanja, pri čemer bolj poudarjajo vsebino in trajnost vladanja kot kadrovski cunami, ki smo ga poznali v preteklosti. S sindikati, so se, denimo, spoprijeli na grobo.

Bo pa zanimivo spremljati, kakšen bo odnos do drugih deležnikov, na primer do medijev. Mrcvarjenje STA in grob obračun z RTV v kombinaciji s kadrovskim prevzemom je sprožil verižno reakcijo skupinskega odpora in nasprotovanja vladi. Ali so se iz tega česa naučili, bomo videli takoj, ko bo vlada potrjena.