Ko razum spi, se zbudijo demoni

Tudi najboljšim cenzorjem se zgodi, da ne gre vse po načrtih. Tako je pred kratkim na španski televiziji Luis de Benito, zdravnik, ki je v madridski bolnišnici El Escorial zdravil bolnike s covidom-19, na novinarkina pretenciozna vprašanja, češ da so bolnišnice zaradi števila okuženih spet polne in kaj nameravajo, odgovoril, da so bolnišnice pokale po šivih konec marca in na začetku aprila, vsaj od maja pa so prazne: konkretno, med 20. julijem in 7. avgustom, pravi Benito, je bilo v 196 bolnišnicah le 0,63 odstotka postelj zasedenih z obolelimi za covidom-19.Stališče »zdravstvenih avtoritet«, o katerih se mnogi zdravniki ...