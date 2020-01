Ko ugasne muzej novic

Novica se ni kvalificirala med udarne vesti, a vsebuje precej simbolike. Newseum, muzej novic, delujoč v ameriški prestolnici Washington, je 31. decembra lani zaprl svoja vrata. Newseum je začel delovati aprila 2008, institucija, ki jo je ustanovila nevladna organizacija Freedom Forum, Forum svobode, pa naj bi slavila svobodo tiska. Načrt je bil ambiciozen. Freedom Forum je na aveniji Pensilvanija, na pol poti med Belo hišo in palačo ameriškega kongresa, postavil orjaško sedemnadstropno nepremičnino. Stroški za prestižno stavbo so med gradnjo veselo vzhajali in na koncu znašali 450 milijonov dolarjev.Poslovni načrt je bil ...

