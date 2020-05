Ko veselje do šole odplakne razdalja, ne virus

Dva meseca otroci niso bili v vrtcu, 18. maj bo kot 1. september. Si predstavljate, da bi otroka takrat sprejela zamaskirana vzgojiteljica? In točno tako bo. Morda se kakšen otrok vzgojiteljice že brez maske ne bi prav dobro spomnil, zdaj jo bo moral prepoznati po očeh.Vzgojiteljice bodo nosile masko le pri prevzemu otrok, učiteljice ves čas. Otroci bodo v šolo vstopali posamično, nobenega prijateljskega prerivanja ne bo. Kot vojaki. Po šoli bodo talne označbe, hodili bodo po koridorjih, v razredih bo pol manj sošolk in sošolcev. Pokazalo se bo, koliko učiteljice otroke res poznajo, saj so jim priporočili, naj prijateljčke ...