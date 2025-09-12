Ko vrag odnese šalo, botri obmolknejo

V današnji Temi dneva preberite:

Slovenska vlada je ugotovila, da redni obiski Milorada Dodika, obsojenega in zdaj že nekdanjega predsednika Republike Srbske, entitete Bosne in Hercegovine, državi bolj škodijo, kot koristijo. Zato je na podlagi nasvetov obveščevalcev in javnih poročil o gori umazanega kapitala, ki ga je pretočil k nam, soglasno sprejela odločitev, da Dodiku prepove vstop v Slovenijo.

Obsojenec iz Laktašev, ki ga je kot »svežo sapo« pred četrt stoletja na oblast pripeljala takratna ameriška državna sekretarka Madeleine Albright, je zdaj Putinovo orodje za posebne naloge na Balkanu. Mož, za katerega se je zaradi gibanja po robu zakonitosti doma že ob začetku politične kariere uveljavil vzdevek Mile Ronhill, se rad baha z obiski v Moskvi.