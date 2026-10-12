Janša bo imel v Bruslju zapleteno nalogo

Irski pogajalski predlog za sedemletni proračun EU je predvsem poskus, da v pogajanja držav članic vnese dinamiko, ki bi do konca leta pripeljala do kompromisa, s katerim bi bili vsi zmagovalci. Predlagano osemodstotno znižanje skoraj 2000 milijard evrov vrednega predloga je na prvi pogled videti veliko, a je še daleč od pričakovanj bogatih plačnic na čelu z Nemčijo.

Na drugi strani ostaja ugoden za države, kot je Slovenija, ki si želijo obdržati »nacionalno ovojnico« za podporo projektom v manj razvitih regijah, kmetijstvu in nekaterih drugih področjih čim bolj nedotaknjeno. Predvsem bolj razvite med državami z juga in vzhoda stare celine lahko zaradi približevanja povprečju EU ostanejo brez dela sredstev.