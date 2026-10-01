Kolesarimo z levo in desno

Slovenija se pripravlja na superreferendumsko jesen, v kateri bo najbrž bolj kot vsebina vprašanj na glasovalnih lističih odločala pripadnost enemu od polov v razklanem slovenskem političnem prostoru. Ta je toksičen kot še nikoli prej, ponavljajo analitiki, ki težko najdejo skupne točke, na katerih desnica ne bi rušila projektov levice in obratno.

Eden od takšnih je vendarle evropsko kolesarsko prvenstvo, ki ga bomo gostili od 2. do 7. oktobra. Temu tekmovanju je zeleno luč lani prižgal Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport v vladi Roberta Goloba. Prirediteljem je pri tem odobril 2,9 milijona državnega denarja, s katerim so pokrili levji delež 3,5-milijonskega proračuna prireditve. Z menjavo vlade se za organizatorje iz Kolesarske zveze Slovenije ni spremenilo nič.