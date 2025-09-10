(KOMENTAR) Manjšine niso instagramabilne in ne prinašajo političnih točk

V nadaljevanju preberite:

Danes se na uradnem obisku v Sloveniji mudi italijanski predsednik Sergio Mattarella, v petek potuje predsednica republike Nataša Pirc Musar na delovni obisk h kolegu Alexandru Van der Bellnu. Rdeča nit pogovorov s predsednikoma sosednjih držav, ki veljata – v nasprotju z njunimi trdimi desnimi vladami – za Sloveniji dokaj naklonjena, bodo manjšine in spoštovanje njihovih pravic.

Slovenska zunanja politika je v zadnjem obdobju mandata vlade usklajena, predvsem pa je najbolj globalno usmerjena do zdaj. Nestalno članstvo v varnostnem svetu je poleg priznanja Palestine povečalo mednarodno prepoznavnost podalpske deželice. Doma, med stroko in izkušenimi diplomati, pa so se začele širiti kritike, da Slovenija zanemarja svojo soseščino, odnose s sosedi, predvsem pa zaščito svojih manjšin v Avstriji in Italiji in tudi na Madžarskem.