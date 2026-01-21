Nespodobno Trumpovo povabilo

Najboljši možni odgovor Golobove vlade na Trumpovo vabilo je lahko le takojšnji pristop Slovenije k tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču. Izrael mora odgovarjati za genocid v Gazi. Pristop v odbor za mir bi pomenil, da bi se Izrael odrešil krivde za hudodelstvo zoper človečnost.

Privilegija, da bi ostali brez jasnih načelnih stališč v svetu, ki ga Trump ruši, nimamo. Zavedati pa se je tudi treba, da politični nasprotnik Golobove vlade na volitvah ponuja podreditev Trumpovim ZDA, servilnost do Izraela in brezpogojno izdajo Palestincev.