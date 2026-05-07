Dan dopusta za vpis in čakanje v vrsti na osebnega zdravnika

V primerjavi z ZDA je slovenski sistem sicer (za zdaj) še precej dobro urejen – verjetnosti, da bi koga pustili umreti na ulici, je nična. A ljudje kljub ne nizkemu znesku, ki ga prispevajo v zdravstveno blagajno, za to vsoto dobijo vse manj. Pacienti niso krivi, da so se ob 6. uri postavili v vrsto. Nekateri so bili ogorčeni in poudarili, da se ne bodo tako ponižali. Človek jih lahko razume.

Odgovor na vprašanje, kdo torej nosi krivdo, kdo na »drugi strani«, ni preprost. Župani in vodstva zdravstvenih domov s prstom kažejo na državo. Država je precej abstrakten pojem, a je ravno zaradi tega (tudi novinarjem) do pojasnil težje priti. Ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle, je ob gneči v Borovnici, na primer, namignila, da bi moralo vodstvo zdravstvenega doma ukrepati drugače in ljudem olajšati vpis.