(KOMENTAR) Poenotena zunanja politika na moralni pogon

Pregovorno vročo politično jesen, letos povrhu še predvolilno, bodo v Sloveniji obogatili tudi odmevni diplomatski in zunanjepolitični dogodki. Ključni zunanjepolitični akterji v jesen vstopajo precej bolj usklajeni, kot so bili v začetku mandata aktualne vlade. Prvi del mandata so zaznamovala rivalstva med kabinetom predsednika vlade in uradom predsednice republike glede imenovanj veleposlanikov. Pa rivalstvo med Gregorčičevo in Mladiko za prestiž in prevlado v zunanji politiki.

Vse skupaj pa se je poleglo z lanskim priznanjem Palestine, ki je v nadaljevanju prineslo precejšnje poenotenje v slovenski zunanji politiki.