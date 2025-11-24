(KOMENTAR) Šibka predvolilna zmaga cerkveno-političnega zavezništva

Koalicijski trojček gre v podaljšano volilno kampanjo z dvema referendumskima porazoma pod pasom. Majski referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je koalicija, predvsem pa Svoboda, izgubila zaradi arogance, ko je svoje volilno telo pozivala, naj ostane doma. Iz te lekcije se je koalicija nekaj naučila, sploh zato, ker je referendum najvišja stopnja demokratičnega odločanja, zato je včerajšnji referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vzela bolj zares. Pa vseeno ji v partnerstvu s civilno družbo ni uspelo prepričati dovolj volivcev iz svoje volilne baze, ki je svetovnonazorsko večja kot tista od nasprotnikov. Na volišča jim je uspelo v zavezništvu s civilno družbo pripeljati dobrih 320.000 volivcev.