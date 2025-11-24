  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    (KOMENTAR) Šibka predvolilna zmaga cerkveno-političnega zavezništva

    Rezultat referenduma je tudi podkrepil napovedi, da bo rezultat parlamentarnih volitev, gledano iz vidika obeh političnih polov, tesen.
    Največja opozicijska stranka SDS, ki trdi, da je do volitev le v koaliciji z volivci, pa tudi Nova Slovenija, sta bili pri tem referendumu v prvi vrsti v tesni koaliciji s Cerkvijo. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Največja opozicijska stranka SDS, ki trdi, da je do volitev le v koaliciji z volivci, pa tudi Nova Slovenija, sta bili pri tem referendumu v prvi vrsti v tesni koaliciji s Cerkvijo. FOTO: Leon Vidic
    Uroš Esih
    24. 11. 2025 | 05:00
    24. 11. 2025 | 08:30
    5:28
    A+A-

    Koalicijski trojček gre v podaljšano volilno kampanjo z dvema referendumskima porazoma pod pasom. Majski referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je koalicija, predvsem pa Svoboda, izgubila zaradi arogance, ko je svoje volilno telo pozivala, naj ostane doma. Iz te lekcije se je koalicija nekaj naučila, sploh zato, ker je referendum najvišja stopnja demokratičnega odločanja, zato je včerajšnji referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vzela bolj zares. Pa vseeno ji v partnerstvu s civilno družbo ni uspelo prepričati dovolj volivcev iz svoje volilne baze, ki je svetovnonazorsko večja kot tista od nasprotnikov. Na volišča jim je uspelo v zavezništvu s civilno družbo pripeljati dobrih 320.000 volivcev.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Nasprotnikom uspelo prepričati večino, pozivi k odgovornosti

    V SDS in NSi razumejo rezultat tudi kot nezaupnico vladi, koalicija takšne povezave ne vidi.
    Barbara Hočevar, Barbara Eržen, Uroš Esih 23. 11. 2025 | 22:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Cilj napadov NSi na Levico je šibitev Golobove vlade

    V podkastu Moč politike tokrat Janez Cigler Kralj in Matej Tašner Vatovec, ki sta v večini primerov na nasprotnih političnih bregovih.
    Uroš Esih 21. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    volilna udeležbavolilna kampanjareferendumkoalcijasvobodaSDScerkev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Med pogajanji za mir številne smrtne žrtve in napad na rusko termoelektrarno

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da so ta konec tedna dosegli izjemen napredek, a bo za dosego miru potrebnega še veliko dela.
    24. 11. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Velikana sta čarala

    Ronaldo poletel kot Jordan, Messi ujel slavnega Madžara in Slovenca (VIDEO)

    Portugalec s škarjicami zabil gol kot ga je nekoč v dresu Reala Madrida proti Juventusu. Argentinec golu dodal še tri podaje za rekordnih 404 v karieri.
    24. 11. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Predstavljamo lovce novega televizijskega kviza Na lovu na Pop TV

    Od ponedeljka do petka bo na Pop TV kviz Na lovu. Viktor Zelj, Janko Stankić in Ivan Trajkovič bodo skušali tekmovalcem preprečiti pot do nagrade.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Nova infrastruktura, novi bogovi

    Oracle ima status podjetja, ki ga ni mogoče kar preprosto pustiti propasti.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

    Pogosto se v razpravah o konoplji spregledajo podatki, ki kažejo pozitivne učinke legalizacije.
    24. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Predstavljamo lovce novega televizijskega kviza Na lovu na Pop TV

    Od ponedeljka do petka bo na Pop TV kviz Na lovu. Viktor Zelj, Janko Stankić in Ivan Trajkovič bodo skušali tekmovalcem preprečiti pot do nagrade.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Nova infrastruktura, novi bogovi

    Oracle ima status podjetja, ki ga ni mogoče kar preprosto pustiti propasti.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

    Pogosto se v razpravah o konoplji spregledajo podatki, ki kažejo pozitivne učinke legalizacije.
    24. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo