Pravi test bo (ne)odločitev vlade za pridružitev Slovenije tožbi proti Izraelu

Predsednica republike je v intervjuju za Delo povedala, da ko govorimo o vojnih zločinih, genocidu in zločinih proti človeštvu, stalne članice varnostnega sveta OZN ne bi smele imeti pravice do veta. Kot prva evropska voditeljica je Nataša Pirc Musar ravnanje Izraela v Gazi, ki ga v varnostnem svetu OZN ščitijo z vetom ZDA, označila za genocid.

Dejanski test teže njenih besed, ki jih bo danes v imenu Slovenije izrekla v New Yorku, bo (ne)odločitev vlade za pridružitev Slovenije tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem zaradi genocida v Gazi. Izmed evropskih držav sta se tožbi za zdaj pridružili le Španija in Irska. Iz diplomatskih krogov je namreč slišati, da bi Slovenija s pridružitvijo tožbi prestopila rdečo črto, ki ji jo je Izrael postavil.