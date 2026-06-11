Eni plačujejo, drugi moralizirajo, Fifa ruši rekorde

Nogometno svetovno prvenstvo, ki se ta teden začenja v ZDA, Mehiki in Kanadi, ni le največji športni dogodek leta, temveč tudi laboratorij za razumevanje sveta, v katerem živimo, saj razkriva razmerje med denarjem, politiko, navijaškimi strastmi in javno moralo, ki presega zelenico. V času, ko Fifa v aktualni štiriletki pričakuje med trinajst in petnajst milijard dolarjev prihodkov, navijači pa za vstopnice plačujejo zneske, ki presegajo marsikatero povprečno plačo, se odpira vprašanje, kdo v resnici plačuje ceno »največjega šova« in kdo si lahko privošči, da pri tem moralizira.

Tema dneva analizira, kako finančni rekordi, širitev turnirja na 48 reprezentanc in politično občutljivi pari – od morebitnega obračuna med ZDA in Iranom do strožjih vstopnih režimov – spreminjajo nogometno hegemonijo, kaj to pove o moči Fife in kaj (ne) pomeni za manjše reprezentance, kot je Slovenija, ter kje se v tej zgodbi konča igra in začne resnična geopolitika.