Zaprti bolnišnični oddelki, nezasedene posteljne zmogljivosti v domovih za starejše in prestavljene ali odpovedane načrtovane zdravstvene obravnave, do katerih prihaja zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege, dokazujejo, da si politični odločevalci še vedno zatiskajo oči pred nepogrešljivo vlogo medicinskih sester v zdravstvenem in socialnem varstvu.