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    Komu je mar za varnost Evrope?

    V senci zmage premiera proti nekdanji ministrici je vprašanje stabilnosti Sahela, ki je bolj pomembno od naših malih domačih zdrah.
    Evropski voditelji, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša (drugi z desne), se o varnosti Evrope veliko pogovarjajo in ne govorijo zgolj o tveganjih, povezanih z vojno v Ukrajini, temveč tudi o vplivih iz nestabilne afriške regije Sahel. Foto Dursun Aydemir Anadolu Via Afp
    Galerija
    Evropski voditelji, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša (drugi z desne), se o varnosti Evrope veliko pogovarjajo in ne govorijo zgolj o tveganjih, povezanih z vojno v Ukrajini, temveč tudi o vplivih iz nestabilne afriške regije Sahel. Foto Dursun Aydemir Anadolu Via Afp
    Novica Mihajlović
    20. 7. 2026 | 19:30
    20. 7. 2026 | 20:16
    2:51
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    Varnost Evrope se ta teden meri v mejah, ki jih večina evropskih volivcev ne bi znala pokazati na zemljevidu, čeprav tam nastaja del njihove prihodnje vsakdanjosti. Medtem ko domačo politiko zaposluje zmaga premiera Janeza Janše v bruseljski igri prestiža in procedur, se v ozadju odpira resnejše vprašanje: kdo bo v naslednjih letih krojil evropski odziv na nestabilnost Sahela in kaj to pomeni za migracije ter varnostne razmere v EU.

    Sahel, pas držav južno od Sahare, ki meri več kot tri milijone kvadratnih kilometrov in kjer sta dve tretjini prebivalcev mlajši od 25 let, ni več oddaljena geopolitična kulisa, ampak glavno prizorišče globalnega terorizma in podnebnih migracij, opozarja tudi Europol. Zakaj je torej stol, ki ga Tanja Fajon ne bo zasedla, za Evropo pomembnejši od slovenske mini drame ter kako omejene so v resnici možnosti tistega, ki bo na njem sedel.

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    Delov poslovni center

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    Šport

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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