Komu je mar za varnost Evrope?

Varnost Evrope se ta teden meri v mejah, ki jih večina evropskih volivcev ne bi znala pokazati na zemljevidu, čeprav tam nastaja del njihove prihodnje vsakdanjosti. Medtem ko domačo politiko zaposluje zmaga premiera Janeza Janše v bruseljski igri prestiža in procedur, se v ozadju odpira resnejše vprašanje: kdo bo v naslednjih letih krojil evropski odziv na nestabilnost Sahela in kaj to pomeni za migracije ter varnostne razmere v EU.

Sahel, pas držav južno od Sahare, ki meri več kot tri milijone kvadratnih kilometrov in kjer sta dve tretjini prebivalcev mlajši od 25 let, ni več oddaljena geopolitična kulisa, ampak glavno prizorišče globalnega terorizma in podnebnih migracij, opozarja tudi Europol. Zakaj je torej stol, ki ga Tanja Fajon ne bo zasedla, za Evropo pomembnejši od slovenske mini drame ter kako omejene so v resnici možnosti tistega, ki bo na njem sedel.