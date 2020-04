Komu koristi prepih okoli Mateja Tonina

Časi so dobri predvsem za vojne dobičkarje, zaščitna oprema je postala strateška dobrina.

Odgovor na vprašanje iz naslova je kratek: Vsem! Tako opoziciji kot njegovim koalicijskim partnerjem.Zato ni čudno, da v »aferi«, povezani z dejstvom, da je v Acronu – enem od podjetij, s katerimi je bila podpisana pogodba o dobavi zaščitne opreme – med dvesto zaposlenimi tudi njegova mati, obrambnega ministrapredsednik vlade ni vzel v bran. Znamreč nista na isti valovni dolžini pri usklajevanju imena novega načelnika generalštaba Slovenske vojske.Bolj ko bo Tonin pod težo afere domnevnega nepotizma šibak, močnejši bo premier. Ta je, pravi šala, ki je zakrožila, v nekaj tednih predsednika koalicijskih strank že spremenil v skladiščnika in referentko za lončnice.Oslabljeni Tonin, ki se je pred kratkim v javno razčiščevanje glede pošiljke izginulih zaščitnih mask zapletel s prvakom SMC, ustreza tudi ministru za gospodarstvo. Mediji glodajo kosti drugje in se ga še niso lotili s kritikami, da pri nakupih zaščitne opreme ni posebno uspešen. Koliko opreme mu je dejansko uspelo kupiti, koliko pa je je Slovenija dobila kot donacijo, ni znano.Destabilizacija obrambnega ministra in posledično vlade godi tudi opoziciji. Za ogenj na tviteraški sceni glede Acrona, ki se je preselil še v medije, naj bi namreč načrtno poskrbel eden njenih predstavnikov.Medtem pa primanjkuje zaščitne opreme, dovolj je je le za sproti – ravno toliko, da so pokrite potrebe za nekaj dni.Časi so tako dobri predvsem za vojne dobičkarje. Posli z zaščitno opremo, ki je postala strateška dobrina, prinašajo ob velikem povpraševanju številne možnosti za hitre in velike zaslužke, z njenim uvozom bi se ukvarjali tudi tisti, ki so v preteklosti uvažali vrtne palčke, kemične svinčnike in podobno kramo. Na trgu mrgoli prevarantov, ki zahtevajo vnaprejšnja plačila, veliko je ponarejenih certifikatov, tudi ponaredkov posameznih vrst zaščitne opreme, dogajajo se zasegi in preusmeritve pošiljk kupcem, ki plačajo več od prvega naročnika. Zvišujejo se tudi cene transporta. Številni so zavohali priložnost za debelitev svojih denarnic, na srečo pa nekateri v teh časih ne mislijo le na svoje bančne račune.