Konec enega od poglavij politične sage v Desusu

Naznanilo, da bo predsednik vlade predlagal razrešitev ministrice Aleksandre Pivec, prihaja na 51. dan, odkar se ji je odrekla peterica poslancev Desusa. Pozneje je to storil še svet stranke. Presenetljivo pa je morda le zato, ker se je ministrica za kmetijstvo in nekdanja predsednica stranke krčevito oklepala svojega položaja povsem do konca in zavračala vse pozive k odstopu. A pravzaprav gre le za formalizacijo stanja, saj glas Aleksandre Pivec v poslanski skupini, ki zagotavlja stabilnost koalicije, že lep čas ne šteje prav dosti.Gordijskega vozla, v katerega sta se zapletla Aleksandra Pivec in stranka upokojencev, Janez Janša ni ...