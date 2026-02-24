Konec evropskih iluzij

Štiri leta po začetku ruske invazije v Ukrajino, ki traja dlje kot sovjetska vojna z nacistično Nemčijo, miru ni na obzorju. Vladimirju Putinu sicer ni uspelo doseči postavljenih ciljev, a vojaško agresijo ne glede na visoko število žrtev nadaljuje. Temu, da bi podjarmil Ukrajino, se ni odpovedal.

Načrtno uničevanje energetske infrastrukture in povečevanje trpljenja civilnega prebivalstva je del Putinove strategije. Evropa nima na voljo drugega, kot da po vseh svojih močeh pripomore h krepitvi ukrajinske obrambe in s sankcijami strateško slabi Rusijo. Brez tega ni poti do trajnega in trdnega miru, kakršnega si želimo Evropejci.