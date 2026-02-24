  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Konec evropskih iluzij

    Med odločevalci se je zasidralo spoznanje, da se Putinova Rusija v imperialnih ambicijah ne bo ustavila, dokler ne bo vojaško ali gospodarsko izčrpana.
    Visoki predstavniki EU so danes obiskali Bruselj. FOTO: Ukrainian Presidential Press via Reuters
    Galerija
    Visoki predstavniki EU so danes obiskali Bruselj. FOTO: Ukrainian Presidential Press via Reuters
    Peter Žerjavič
    24. 2. 2026 | 19:00
    2:41
    A+A-

    Štiri leta po začetku ruske invazije v Ukrajino, ki traja dlje kot sovjetska vojna z nacistično Nemčijo, miru ni na obzorju. Vladimirju Putinu sicer ni uspelo doseči postavljenih ciljev, a vojaško agresijo ne glede na visoko število žrtev nadaljuje. Temu, da bi podjarmil Ukrajino, se ni odpovedal.

    Načrtno uničevanje energetske infrastrukture in povečevanje trpljenja civilnega prebivalstva je del Putinove strategije. Evropa nima na voljo drugega, kot da po vseh svojih močeh pripomore h krepitvi ukrajinske obrambe in s sankcijami strateško slabi Rusijo. Brez tega ni poti do trajnega in trdnega miru, kakršnega si želimo Evropejci.

    Več iz teme

    Tema dnevaVladimir PutinRusijaDonald TrumpUkrajinaRuska agresijaEvropska unija

