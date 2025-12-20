Konec iluzij

Unija je še vedno postranski igralec in nima palice, s katero bi lahko udarila po katerikoli mizi v soseščini.

Svet se je v zadnjih desetih letih močno spremenil. Tisti, ki smo gojili iluzije, da smo se iz preteklih svetovnih vojn in genocidov pa tudi okoljskih katastrof vendarle česa naučili, moramo priznati svojo zmoto. Nič nenavadnega ni, da so zato prav največji idealisti danes najbolj goreči zagovorniki oboroževanja. Kot na primer nemški Zeleni. Tudi največjim idealistom je postalo jasno, da politika korenčkov ne deluje. Z njo je Evropa skušala na liberalnodemokratično pot pripeljati tako Rusijo kot Kitajsko. Oboje se je izjalovilo. In zaradi obojega danes Unija plačuje visoko ceno. Temu bi lahko rekli tudi naivnost. Vendarle je relativni mir, ki je vsaj v zahodnem svetu vladal od druge svetovne vojne, prej izjema kot pravilo v zgodovini človeške civilizacije. Dejstvo, da se je evropskim ...