Konec medenih tednov

Po začetnem navdušenju nižje ocene za delo vlade

Ko gre za javnomnenjsko podporo, je nova vlada startala izrazito dobro. Tistih, ki so pred mesecem dni menili, da vlada dela dobro, je bilo precej več kot tistih, ki so menili, da dela slabo.Kontrast med zelo negativno ocenjenimi zadnjimi dnevi Šarčeve vlade je bil v primerjavi s pozitivno oceno, ki si jo je aprila prislužila Janševa vlada, zelo velik. Mesec dni pozneje je slika drugačna. Vlada je sicer še vedno ocenjena relativno dobro, a je tistih, ki na vladna ravnanja gledajo kritično, za odtenek več od onih, ki so vladnemu ravnanju naklonjeni.Bolj podroben pogled v rezultate raziskave, ki jo je družba Mediana naredila za Delo, pove, da visoko podporo uživa obraz javnozdravstvenih oblasti, minister za zdravje. Hkrati pa je na lestvici javnomnenjske podpore strmoglavil minister za gospodarstvo. Če je aprila javnost cenila napore predsednika vlade, majska meritev kaže znatno zadržanost. SDS ostaja stranka z najmočnejšo javnomnenjsko podporo, a je ta manj izrazita kot aprila.Če je pred mesecem dni obstajal vtis, da se vlada dobro sooča z obvladovanjem zdravstvene krize, je razpoloženje javnosti zdaj bolj segmentirano. Javnozdravstveni odziv je sprejet dobro. Gospodarski vidik, ki ga pooseblja minister Počivalšek – sem sodi tudi nabava zaščitne opreme –, je sprejet slabo. Precej izrazito sta se poslabšali tudi oceni, namenjeni predsedniku vlade Janši in ministru za notranje zadevePadec podpore vlade je bil izmerjen takoj po prvem večjem kolesarskem protestu v središču Ljubljane. Skupni imenovalec sicer zelo raznolikih in hkrati enostavnih gesel na kolesarskem shodu je povezan z nezadovoljstvom, kako se je država lotila nabave zaščitne opreme.Minister Hojs je na izražanje nezadovoljstva reagiral zelo odločno; na posnetkih s svetovnega spleta bi iskal tiste, ki so storili kazniva dejanja, povezana z ogrožanjem javnega zdravja. No, imel je priložnost, da enako odločnost pokaže pri napovedi brezkompromisnega boja proti morebitnim malverzacijam pri nabavi zaščitne opreme. A je to priložnost zamudil.