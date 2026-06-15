Če v sodnikovem podaljšku ne bo preobrata, je Iran v tej vojni zmagal

Mogoče je reči, da je Iran, če v sodnikovem podaljšku ne pride do preobrata, v tej vojni ne le ostal neporažen, ampak da je v njej zmagal. To velja tudi za regionalni kontekst, v katerem so ključne ameriško-izraelske zaveznice na čelu z Združenimi arabskimi emirati zadnje tri mesece ekonomsko in varnostno trepetale, Katar pa je (skupaj s Pakistanom) s pritiskom na Belo hišo pri končanju vojne morda odigral celo glavno vlogo.

Ko govorimo o sodnikovem podaljšku, govorimo o Izraelu. Del mirovnega dogovora med ZDA in Iranom je prekinitev vseh sovražnosti – tudi izraelskih napadov na Libanon. Ti so se včeraj nadaljevali. Zdi se, da je Benjamin Netanjahu stisnjen v kot. Do zdaj se je iz takih situacij vedno izvlekel s še več nasilja, vojne, genocida.

Počakajmo.