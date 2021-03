Korak bliže k predčasnim volitvam

V nadaljevanju preberite:

Na tretjem rednem kongresu stranke se je poslovil njen ustanovitelj Miro Cerar in vodenje predal Zdravku Počivalšku. FOTO: Mavric Pivk

Na slovenskem političnem parketu je tudi po neuspehu konstruktivne nezaupnice še naprej nemirno. Najprej je klecnil Desus, ker je njegovo vodstvo odločilo, da – ne glede na to, da je v tej vladi upokojenska stranka dosegla uresničitev vrste svojih programskih ciljev – zapustijo koalicijo. Zdaj je očitno na vrsti stranka SMC, s katero pa se dogaja nasprotno – v njej so očitne težave, ker v koaliciji ostaja in ker je nekje na poti izgubila svoje temeljne vrednote, med katere je v prvo vrsto zapisala tudi etične standarde.Del poslanske skupine, pri tem prednjačita predvsem vodja poslancev Janja Sluga in predsednik državnega zbora Igor Zorčič, je sicer izrazito kritičen do potez predsednika vlade, zlasti ko gre za njegov odnos do medijev ter za vmešavanje politike v pravosodje oziroma aktualno vprašanje imenovanja in napredovanje tožilcev, ki so se Janezu Janši zamerili zaradi preteklega dela. Samo vprašanje časa naj bi bilo, kdaj bo na tej osi počilo.Del terena SMC, kolikor ga je dejansko sploh še ostalo, zahteva volilni kongres. S tem se, vsaj v besedah, strinja tudi prvak SMC, ki je pred dnevi postavil ultimat – ali se bomo poenotili in šli skupaj naprej ali pa se bomo prešteli in se razšli.Če bi se torej del poslanske skupine dejansko odrekel, bi bile pred vrati predčasne volitve. Vprašanje namreč je, ali bi Janez Janša privolil v razmere, v katerih bi moral za vsako potrditev v državnem zboru iskati posamične poslanske glasove podpore. Že zdaj je vlada, vsaj formalno, manjšinska. Da je takšno vladanje naporno in kratke sape, je nazorno pokazala že agonija koalicije Marjana Šarca in njegove nesrečne trinajste vlade.SDS je po besedah njenega prvaka pripravljena na volitve, dobro kot še nikoli do zdaj. Nanje gre lahko brez skrbi. Javnomnenjske ankete ji kažejo vnovično (pre)močno zmago, a za sestavo nove vlade bi poleg NSi potrebovala še kakšen satelit. Ta se v Janševo orbito lahko utiri v obliki kakšne nove stranke, ustanavlja jo nekdanja predsednica Desusa, ali na primer gibanja Povežimo Slovenijo, v katerem bi zatočišče lahko našel tudi ostanek SMC.