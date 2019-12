Korenčki in palice

Včasih je pri velikih državniških srečanjih pomembno že zgolj to, da je do njih prišlo. Res je trajalo predolgo, da so se spet sestali voditelji »normandijske četverke«, ki je »kriva« za minška dogovora, nekakšni »avtokarti«, po katerih naj bi pot vodila k ustavitvi ukrajinske vojne, v kateri je umrlo že več kot 13.000 ljudi. Odsotnost dialoga o nečem, kar se ne izpolnjuje, vsaka stran pa za to obtožuje drugo, je bila na konfliktnem območju očitna. Enako pomembno kot srečanje četverice je bilo to, da sta si včeraj prvič iz oči v oči pogledala sveži ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in veteran vodenja velike ...