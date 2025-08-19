Koristen korak, a nujni sistemski ukrepi

V nadaljevanju preberite:

Za slovenskim gospodarstvom je izgubljeno polletje: po 0,7-odstotnem padcu BDP v prvem četrtletju je v drugem sledila podobna rast. Pod črto smo ostali na mestu, v medletni primerjavi pa smo opazno zaostali za evropsko rastjo. Gospodarsko sliko znatno lepša farmacevtska panoga, ki je omilila krčenje industrijske proizvodnje in zmanjševanje števila delovno aktivnih. Za državo je pomembno, da bo lahko podpirala hiter razvoj farmacije in biotehnologije, ki je predvsem zaradi tujih investitorjev Novartisa in Sandoza ter novomeške Krke v investicijskem zagonu. Ključni bodo predvsem kadri.

Zavod Biotech Hills, ki združuje ekosistem na področju biotehnologije, ter univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem so podpisali sporazum o sodelovanju, ki naj bi dodatno povezal akademsko sfero z gospodarstvom, omogočil lažji prenos znanja in podprl nove inovativne podjetniške ideje.