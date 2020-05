Koronaobveznice ali smrt Evrope

Ko sta nemška kanclerka Angela Merkel in njen francoski kolega Emmanuel Macron včeraj napovedala evropske koronaobveznice, je bržčas marsikdo zastrigel z ušesi. Resda skupnega evropskega zadolževanja za financiranje koronskega »new deala« nista tako poimenovala, a de facto gre prav za to. Je nemška kanclerka spregledala in ugotovila, da tokrat pod petami ne gori zgolj »malopridnim« južnim državam, ampak celotnemu evropskemu gospodarstvu, če ne celo evropskemu projektu kot takemu?Strojevodji nemško-francoskega vlaka sta hitro opozorila, da z njuno napovedjo načrt še ni dobil zelene luči, a hkrati sta tudi poudarila, kar je ...