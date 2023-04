Kot cestni valjar čez svoj narod

Koliko lahko sodobni oblastniki delujejo mimo večinskega mnenja ljudi, kako dolgo smejo ignorirati množične pomisleke in proteste z izgovorom, da so zmagali na volitvah, do kod lahko intelektualno podcenjujejo narod? Vsaka družba je zgodba zase, a do ilustrativnih odgovorov na ta za vsako demokracijo ključna vprašanja se zdaj prebijajo Francozi, prislovično nergaški, a tudi tradicionalno uporni, kar prekucniški. Potem ko je v petek ustavni svet večinsko pritrdil pokojninski reformi, zaradi katere so že tri mesece na nogah nepreštevne množice, se je predsednik Emmanuel Macron brž podpisal pod zloglasni zakon, ki so ga že takoj v soboto vpisali v uradni list. Postopek je končan, družbeno-političnih kolobocij pa ni konec.

Naj oblastniki intelektualno ne omalovažujejo naroda, nikjer.

Emmanuel Macron nastopa kot neomajen politik, ki arogantno vztraja pri svojem, kaj zato, če pri tem – kot se je pojavila primerjava – kakor cestni valjar tepta čez vse. Medtem ko mu je bilo v prvem mandatu mogoče očitati, da je vse prevečkrat kaj prehitro izjavil, po premisleku pa se popravil, v drugem mandatu »izpolnjuje poslanstvo velikega reformatorja«, za kakršnega se je predstavljal, še preden je bil 2017., v družbeno drugačnih okoliščinah, prvič izvoljen v Elizej. Zato je pokojninska reforma vsekakor po njegovem nareku, opcije, da je ne bo ali bo korenito predrugačena, ni. Tudi zato ne, ker osebno ne more izgubiti ničesar, ko pa še v tretje ne sme kandidirati za Elizejsko palačo, vsaj zaporedoma ne, na predsedniškem stolčku pa ga ščiti ustava Pete republike. O vsem cirkusu, ki ga zganja na ulicah že precej besno in mestoma nasilno ljudstvo, si najbrž malobrižno predstavlja, da bo ... minil.

Toda kronične težave ne izzvenijo same od sebe. Ob vseh krizah, s katerimi se v zadnjem poldrugem desetletju spoprijemajo tudi Francozi, ni pričakovati nenadne družbene anemije: zlasti ne, ker bo prihodnost v prvi vrsti določala socialno-okoljska problematika, nove generacije pa so nanjo občutljive. Tudi drugačen odnos do dela, kapitala, avtoritet in neposredne demokracije imajo, zato naj oblastniki intelektualno ne omalovažujejo naroda – nikjer, ne le v Franciji, pregovorno racionalni in emocionalni hkrati.