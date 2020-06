Kot da večna vojna ni dovolj

V mestecu Svejda na jugu Sirije je bilo v zadnjih nekaj dneh mogoče videti prizore, ki smo jih na ulicah sirskih mest videvali v letih 2011 in 2012. V središču mesteca, ki se je večinoma izognilo najhujši vojni našega časa in v katerem živijo večinoma Druzi, zavezniki režima predsednika Bašarja al Asada v Damasku, se je nekaj dni zapored zbralo več sto ljudi, ki so vzklikali protivladna gesla, predsednika pozivali k odstopu, zahtevali korenite družbene, politične in ekonomske spremembe ter klicali k enotni Siriji. Vladni vojaki so jih – za razliko od prvih mesecev sirskega konflikta – le opazovali.Glasno nezadovoljstvo, ...