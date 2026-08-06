Kratkoročni najem v interventni referendumski zanki

Zelena luč ustavnega sodišča za izvedbo referenduma o tako imenovanem razvojnem interventnem zakonu ne zadeva le davkov, pokojnin in oskrbe starejših, ampak spet odpira tudi usodo regulacije kratkoročnega najema prek spletnih platform v Sloveniji. Ker so sobodajalci to prikazovali kot največjo katastrofo slovenskega turizma, je desni trojček v konglomerat tega interventnega zakona vključil tudi »popravljanje« zakona o gostinstvu, s katerim je prejšnja vlada hotela uvesti regulacijo kratkoročnih turističnih najemov v občinah, kjer ta dejavnost povzroča težave