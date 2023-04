Krivulja plač, nagnjena k siromaštvu

V članku lahko preberete:

Poročilo o plačah Mednarodne organizacije dela (ILO) ni optimistično. Podatki za cel svet za leto 2022 kažejo, da so realne plače upadle. To se je zgodilo prvič od leta 2008, ko je omenjena agencija Združenih narodov, ki se ukvarja s socialno in ekonomsko pravičnostjo, začela objavljati poročilo o plačah. Plače so realno padle zaradi inflacije. Agencija, ustanovljena leta 1919, je hkrati s padcem realnih plač še vedno beležila dvig produktivnosti. Delovni ljudje tega planeta so torej leta 2022 naredili več kot v preteklosti, hkrati pa jim je inflacija, ki je posledica vojne v Ukrajini in pandemične zdravstvene krize, znižala realni zaslužek. Ob prvem maju, mednarodnem dnevu delavcev, se vrača trpko spoznanje, da so globalne krize odlična priložnost za prerazporejanje bogastva.

Če bi na planet gledali s satelita, na delčku sveta med Jadranom, Alpami in Panonsko nižino znak za alarm ne bi bil prižgan.