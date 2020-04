Krizne razmere, vroči dodatki

Več kot 40 odstotkov prebivalstva izraža negativno občutenje sedanje situacije, kaže javnomnenjska raziskava, ki so jo na vzorcu 1801 vprašanega med 7. in 13. aprilom izvedli v Valiconu. Ta negativna občutja so najočitneje povezana z negativnimi pričakovanji, da se bo finančno stanje poslabšalo ali pa se je že, in to za del populacije, ki ga je kriza zaradi epidemije najbolj prizadela.Megapaket, kot so poimenovali interventni zakon, ki je začel veljati prejšnjo soboto, do konca meseca pa mu bo sledil še eden, naj bi pomagal blažiti posledice epidemije. A kljub temu 17 odstotkov redno zaposlenih, po Valiconovi raziskavi, ...