Krompir v slovenskem butičnem turizmu

V nadaljevanju preberite:

Tik pred svetovnim dnevom turizma in skoraj mesec dni pozneje od sosednje Hrvaške smo tudi v Sloveniji vendarle dočakali težko pričakovane podatke o turističnem obisku avgusta letos, s katerimi je mogoče potegniti črto pod letošnjo poletno sezono. Izkupiček v najpomembnejšem turističnem mesecu je bil zaradi neposrednih in posrednih posledic poplav v povprečju pričakovano slabši kot lani in kot v predkoronskem letu 2019; tako po obisku kot po nočitvah. A med turističnimi ponudniki za zdaj zaradi tega ni večje zaskrbljenosti, marsikje so celo zelo zadovoljni z letošnjo sezono, nekateri pa tudi ne.