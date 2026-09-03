»Krst« prvošolcev kot simbol podrejanja in poniževanja

Morda so se komu zdele podobe s strupenim sprejem prekritih dijakov in dijakinj prvih letnikov nekaterih srednjih šol v Ljubljani in Mariboru smešne. Morda jih je odpravil, rekoč, da gre za najstniško razposajenost in da se mora mlademu človeku tako pomemben dan za zmeraj vtisniti v spomin. Na drugi strani so mnogi, ki se jim zdi tako imenovano fazaniranje nesprejemljivo. Ravnatelj ene od prekmurskih poklicnih šol je prepričan, da je vsak krst novincev ena od oblik medvrstniškega ...