»Krst« prvošolcev kot simbol podrejanja in poniževanja

Na več srednjih šolah so na prvi šolski dan pripravili sprejem za dijakinje in dijake prvih letnikov, vendar je ponekod vse skupaj ušlo z vajeti.
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Krst prvošolcev v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec
Morda so se komu zdele podobe s strupenim sprejem prekritih dijakov in dijakinj prvih letnikov nekaterih srednjih šol v Ljubljani in Mariboru smešne. Morda jih je odpravil, rekoč, da gre za najstniško razposajenost in da se mora mlademu človeku tako pomemben dan za zmeraj vtisniti v spomin.
Na drugi strani so mnogi, ki se jim zdi tako imenovano fazaniranje nesprejemljivo. Ravnatelj ene od prekmurskih poklicnih šol je prepričan, da je vsak krst novincev ena od oblik medvrstniškega ...
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