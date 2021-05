Krvava vojna za status quo

V nadaljevanju preberite:

Izraelsko bombardiranje Gaze je – rutinirano. Izrael bo palestinsko sredozemsko enklavo, ki jo že petnajst let skupaj z Egiptom drži pod uničujočo blokado, bombardiral tako dolgo, dokler oblasti – predvsem to velja za Benjamina Netanjahuja, ki v Gazi vidi priložnost za podaljšek podaljška svoje dvanajstletne vladavine – ne bodo dosegle svojih ciljev. Ironično – cilj izraelske vojaške kampanje je ohranitev statusa quo.



Hamasovo raketiranje Gaze je – rutinirano. Hamas bo cilje v Izraelu raketiral, dokler ne bo sklenjen dogovor o prekinitvi ognja, ki bo podaljšala vladavino islamističnega gibanja na opustošenem območju. In ta dogovor bo prej ali slej sprejet: to se ves čas zavedajo prav vsi vpleteni akterji novega poglavja velike človeške tragedije. Ironično – cilj Hamasovega kaotičnega raketiranja je ohranitev statusa quo.