Kultura je prav toliko naša, kot je od nas vseh

V zadnjih štirih letih smo dočakali številne spremembe na področju kulture – od prenovljene zakonodaje, urejanja statusa samostojnih delavcev v kulturi, spopadanja z zniževanjem bralne pismenosti do obnove kulturne dediščine in tudi izvedbe velikih projektov, kot sta bila gostovanje na knjižnem sejmu v Frankfurtu in Evropska prestolnica kulture. Končno smo dočakali tudi nov medijski zakon, ki obljublja državno podporo. Veseli smo ga, čeprav prihaja njegov učinek z veliko zamudo, modrost pa pravi: Kdor hitro da, dvakrat da. A nad vse uspehe, ki jih velja priznati, že pada senca prihajajočih volitev. Gre predvsem za zavest, da je napredek plaha ptica in da se pridobljeno lahko hitro izgubi. Skrb je upravičena, to smo že doživeli, tudi prve grožnje smo že slišali. Kulturni sektor potrebuje ...