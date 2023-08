Kurimo naravo, narava kuri nas

V nadaljevanju preberite:

Po drugi svetovni vojni se je odnos človeštva do narave spremenil, nujna sta bila veselje in optimističen pogled v prihodnost s kupom novih stvari, kar se je v čedalje večjih ciklih zavleklo do danes. Poraba naravnih virov se je potrojila, potrošništvo je eksplodiralo, požrešnost in pohlep pa sta postala normalna.