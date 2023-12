Labodji spev fosilnih goriv ali človeštva

V nadaljevanju preberite:

Za doseganje močnega podnebnega sporazuma ni dovolj politične volje. Organizacija Opec je to jasno pokazala s pismom članicam, naj zavrnejo vsakršno omembo odprave ali postopnega opuščanja fosilnih goriv. »Pritisk na fosilna goriva bi lahko dosegel točko preloma z nepovratnimi posledicami,« je opozorila. Kakšen oduren cinizem: fosilni lobi je ugrabil jezik znanstvenikov, ki svarijo, da podnebne spremembe lahko privedejo do točke preloma za več zemeljskih ekosistemov, kar bi sprožilo domino učinek nepopravljivih katastrof po vsem svetu.

Fosilni (pa tudi živinorejski) lobiji, ki so na Cop28 prisotni v večjem številu kot kdaj prej, so že davno ugrabili podnebna pogajanja z zahtevo, da morajo biti vse odločitve sprejete s konsenzom. Če jim nasprotuje ena sama država, padejo. Vprašljiv torej ni le Cop28, ampak proces podnebnih konferenc splošno. Toda obstajajo rešitve, predstavljene so bile tudi v Dubaju. Le interes zanje mora biti.