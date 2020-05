Lahkotna raba najtežjega orožja

Preberite še: Opozicija stopnjuje pritisk

V političnem boju je interpelacija eno najtežjih orožij. Namenjena je temu, da opozicija odstavi ministra, ki je naredil hudo napako. Združena opozicija meni, da so spodrsljaji ministra Zdravka Počivalška, storjeni ob nabavi zaščitne opreme in medicinskih aparatur, tako hudi, da zahtevajo njegovo odstavitev Kljub optimističnim podatkom, ki kažejo, da so javnozdravstvene oblasti epidemijo ukrotile, in kljub normalizaciji življenja, tudi političnega utripa, novica o interpelaciji vzbuja nekaj nelagodja. Trditev ministra Počivalška, da je država zaščitno opremo in aparature nujno potrebovala, je točna. Vlada je ob nabavi opreme improvizirala, improvizacija pa je posledica dejstva, da se je vladna ekipa zamenjala natanko ob izbruhu epidemije. Sume političnih zlorab naj bi potrdila ali ovrgla že napovedana parlamentarna preiskovalna komisija, ob tem bi se lahko razkrile tudi morebitne protizakonite malverzacije. Parlamentarna preiskava je za ugotavljanje dejanskega stanja primernejše orodje. Hkrati je opozicija interpelacijo vložila, še preden je vlada objavila poročilo o nabavi zaščitne opreme. Pod črto: zdi se, da je opozicija interpelacijo vložila prehitro, preden so na mizi vsa dejstva.Privoščimo si miselni eksperiment: recimo, da bi vlado še vedno vodil Marjan Šarec, opozicija pod vodstvom Janeza Janše pa bi ob nabavi zaščitne opreme zaznala dvom vzbujajoče okoliščine. Bi imeli danes interpelacijo? Seveda bi jo imeli.Kar vzbuja nelagodje, je vztrajanje pri tradiciji hitre uporaba najtežjih topov. Izredni dogodki so priložnost za spreminjanje političnih običajev. Ni treba biti jasnoviden, da rdečo nit obrambe ministra Počivalška izpišemo že danes: reševali smo življenja, bili smo slabo pripravljeni, ker je prejšnja vlada s pripravami zamujala, v dobri veri smo tudi improvizirali. Če bi bil minister Počivalšek manj samozavesten, bi med obrambo morda priznal celo to, da so naredili kakšno napako. No, tega seveda ne bo storil.Bi opozicija lahko ravnala drugače? Bi. Najprej bi zbrala dejstva. Vsa dejstva. Ko bi bila dejstva zložena v smiselno celoto, bi bila interpelacija morda prava poteza.