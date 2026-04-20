Lažje do knjige, težje do dobre knjige

Če je trg preplavljen, kvalitetne vsebine težje najdejo bralca, bralci pa se razočarano obračajo stran.

Napredek tehnologije omogoča, da z minimalnimi stroški izdelamo knjigo. S prihodom umetne inteligence lahko nadomestimo urednika, prevajalca, ne nazadnje tudi avtorja. Gre za zmanjšanje stroškov produkcije, ki omogoča večji zaslužek in preprostejši proces izdelave knjige. Umetna inteligenca se generalno razume kot orodje, ki se v konkurenčnem okolju prevaja v hitrost in učinkovitost. Z njo vstopamo v dirko, ker to počnejo tudi drugi, ne da bi odgovorno premislili, kakšne bodo posledice. Knjige se med seboj razlikujejo, veliko bolj so odvisne od celotne verige, torej od avtorja, urednika, lektorja, oblikovalca, založbe, tiskarne, distribucije, oglaševanja, kot je videti od daleč. Vsak korak prida vrednost, gre za vzajemnost, kar dviguje končni izdelek v območje odličnosti. Če umanjka en ...