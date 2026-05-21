Lažje napisati kot uresničiti

Desna koalicija je objavila koalicijsko pogodbo za obdobje od leta 2026 do 2030, ta predstavlja politični in gospodarski program 16. vlade Republike Slovenije. Če bo šlo vse po napovedih in bo 48 poslancev držalo besedo, bo Janez Janša postal mandatar za sestavo že četrte vlade. S tem bi se izenačil z Janezom Drnovškom, ki je tudi vodil štiri vlade.

Branje koalicijske pogodbe je zanimivo. Ni obsežna, napisana je po resorjih in ima 35 strani. Za primerjavo: koalicijski dogovor Golobove vlade je imel 84 strani. Geslo vlade je Uspešna Slovenija. Za analiziranje pogodbe si bo treba vzeti več časa, po prvem branju pa lahko ocenimo, da v grobem upošteva smer, ki je bila nakazana v predvolilni razpravi. Posamični ukrepi so navedeni zelo faktografsko, tu in tam zelo ohlapno in nedoločno, kar bo otežilo nadzor izpolnjevanja zavez v pogodbi.

Primer je »učinkovita podpora črpanju evropskih sredstev«. Kaj in kako bodo to dosegli, ni navedeno. Pri zdravstvu je uporabljena floskula, da bo pacient postavljen v središče sistema, obeta se tudi konec stavke (v pogodbi je zapisano »vojna«) proti zdravnikom, ni pa mogoče zaslediti posebnega plačnega stebra za zdravnike. Gospodarstvu je namenjenega kar veliko prostora, pozitivno preseneča program za povečanje produktivnosti.

Tak program je za razvoj zelo pomemben in veljalo bo spremljati, kako se uresničuje. Od gospodarske uspešnosti bo odvisno tudi, koliko bo na voljo denarja in kaj vse od zapisanega bo mogoče uresničiti. Moteče je, da prednostna področja niso določena, vsega se z omejenim proračunom ne da narediti.

Kdor bo želel v pogodbi iskati ideološke vsebine, jih bo seveda našel, niso pa te prevladujoče. Prav tako je mogoče najti nekatere elemente revanšizma, kaj vse da bo popravljeno po Golobovi vladi. Zakon o RTV bo noveliran, ni pa zaslediti radikalnega namena, da bi ukinili RTV-prispevek, kot se je omenjalo v predvolilni razpravi. Obljubljena je tudi ponovna vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Za državo, ki bo praznovala 35 let obstoja, je pravzaprav čudno, da takšnega muzeja nima.