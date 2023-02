Lep jezik za lepe misli

V nadaljevanju preberite:

Ob današnjem mednarodnem dnevu maternega jezika me je zapeljala misel, kako močno jezik zaznamuje naše dojemanje in odzivanje na okolico in notranji svet. Vsaka beseda nas ob nastanku dvakrat nagradi že s svojim nasprotjem in potem še v plesu z drugimi besedami. Vdano jim sledijo misli, več je besed, ostrejši je um in veličastnejša je koreografija. In kot je živa le tekoča voda, se mora tudi jezik nenehno gibati, razvijati, mešati in prodirati v nova dognanja in situacije.