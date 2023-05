Lepo je biti v vladi. Ni pa lahko

V članku lahko preberete:

Dobra tri desetletja stara konstrukcija ustavnega reda temelji na podmeni, da poslovanje vlade ne sme biti enostavno. Razlogi za vgradnjo robustnih mehanizmov močnih zavor in ravnotežij so zgodovinski. Predpostavka, da izvršna oblast, če parlament in sodstvo v rokah nimata učinkovitih zavornih ročk, lahko podivja in povzroča škodo, je nastala v času, ko so bili spomini na vlade, postavljene brez neposrednih volitev, še zelo živi.

Vlada Roberta Goloba se je pred letom dni, ko je prevzela vodenje izvršilne oblasti, spopadla z običajnimi zavorami, opozicija pa je silovito inovativno uporabljala tudi zavorne mehanizme, ki v treh desetletjih parlamentarizma še niso bili v rabi.