Da so slovenski smučarski skakalci vrhunski letalci, ni skrivnost. Ko začnejo govoriti o velikanki, jim zažarijo oči, v njih se prižge iskra in dobijo krila, kot se glasi slogan slovite energijske pijače, ki so jo tekmovalci minuli konec tedna na Kulmu oglaševali na štartnih številkah. Letenje imajo v krvi ali genih, kot nekateri radi rečejo. To so potrdili tudi z ubranitvijo naslova ekipnih svetovnih prvakov iz Vikersunda '22.